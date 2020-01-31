С 1 февраля в России проиндексируют выплаты льготникам

С 1 февраля 2019 года россиян ожидает множество изменений. Так, выплаты пенсионерам и льготникам будут проиндексированы на 3%. Под эту меру подпадает 60 категорий граждан, имеющих право на помощь от государства.

Так, размер выплат увеличится для участников ВОВ и инвалидов. Повысится также стоимость набора социальных услуг — она достигнет 1 155 тысячи рублей. Согласно закону федеральные льготники, обладающие правом на социальный набор от государства, могут получить его деньгами, напоминает Газета. Ру.

Набор включает в себя обеспечение необходимыми лекарствами (889 рублей 66 копеек), выдача путевки на санаторно-курортное лечение (137 рублей 63 копейки), а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте до места лечения и домой (127 рублей 77 копеек).