Джефф Безос заработал 13 млн долларов за четверть часа

Богатейший в мире человек, американский предприниматель Джефф Безос, который владеет компанией Amazon, всего лишь за 15 минут смог нарастить свое состояние еще на $13 млрд.

Об этом сегодня, 31 января сообщил Bloomberg.

Это стало возможно вследствие резкого роста стоимости акций Amazon на постмаркете 30 января, когда они увеличились в цене на 12% — до $2,1 тысячи.

По информации корреспондентов агентства, этому росту способствовал успешный отчет о деятельности компании за прошедший квартал, который "вдребезги разбивший" ожидания аналитиков. Например, размер квартальной прибыли Amazon достиг $87,4 млрд, а прибыль на одну акцию — $6,47, в то время как аналитики ожидали ее на уровне $4,11.