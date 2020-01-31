Зарплаты по номеру телефона начнут выплачивать уже в конце 2020 года

Россияне смогут получать зарплату на любые счета, к которым привязаны их телефонные номера.

Сервис перевода зарплаты по номеру мобильного телефона посредством Системы быстрых платежей Центробанк РФ запланировал внедрить уже в конце этого года. Об этом журналистам рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

В настоящее время планируется подписать соответствующую дорожную карту.

К СБП уже подсоединились 10 из 11 системно значимых банков. Ранее регулятором был установлен срок подключения, к которому не успел Сбербанк, после этого финансовую организацию оштрафовали. В целом в системе сейчас работают 36 банков.