Россияне смогут получать зарплату на любые счета, к которым привязаны их телефонные номера.
Сервис перевода зарплаты по номеру мобильного телефона посредством Системы быстрых платежей Центробанк РФ запланировал внедрить уже в конце этого года. Об этом журналистам рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
В настоящее время планируется подписать соответствующую дорожную карту.
К СБП уже подсоединились 10 из 11 системно значимых банков. Ранее регулятором был установлен срок подключения, к которому не успел Сбербанк, после этого финансовую организацию оштрафовали. В целом в системе сейчас работают 36 банков.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.