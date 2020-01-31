Эксперт дал комментарий по зарплате Медведева на новом посту

Недавно СМИ написали об уровне зарплаты Дмитрия Медведева на новом посту. Она составляет более 618 тысяч рублей. Когда он возглавлял правительство, его зарплата была примерно на том же уровне. Также известно, что официальная зарплата президента России — немногим выше 770 тыс. руб.

Как пояснил в комментарии для "Правды.Ру" Николай Васильевич Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, для самых высших лиц государства названные суммы являются "копеечными". Также он подчеркнул, что и эти доходы — не реальные, а номинальные.

При этом Арефьев напомнил, что в настоящее время средняя зарплата по России составляет всего 36 тысяч рублей. Но, как считает депутат, даже на фоне такого колоссального разрыва между доходами представителей власти и простого населения, пока не следует ждать серьезных акций протеста.

"Революционная ситуация еще не назрела", — полагает депутат.

Кроме этого, Николай Арефьев рассказал, что высокие зарплаты в России получают также ректоры вузов. По его данным, размер их официальных вознаграждений за труд варьируется в диапазоне 3-13 миллионов рублей в месяц.