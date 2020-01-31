Кибермошенники похитили у жителей Сахалина 35 млн рублей в 2019 году

Около 35 миллионов рублей перечислили доверчивые жители Сахалинской области киберпреступникам в прошлом году. Об этом журналистам рассказали в УМВД региона.

Отмечается, что в 2019 году на островах было совершено 818 преступлений с использованием мобильной связи и мировой глобальной Сети. Наиболее распространенным видом таких преступлений стало списание средств с банковских карт.

В прошлом году в УМВД Сахалина создали спецподразделение по борьбе с киберпреступлениями. Его специалистам удалось проследить одну из мошеннических цепочек, по которым средства местных жителей перетекали в карманы злоумышленников.