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Кибермошенники похитили у жителей Сахалина 35 млн рублей в 2019 году

Экономика

Около 35 миллионов рублей перечислили доверчивые жители Сахалинской области киберпреступникам в прошлом году. Об этом журналистам рассказали в УМВД региона.

Отмечается, что в 2019 году на островах было совершено 818 преступлений с использованием мобильной связи и мировой глобальной Сети. Наиболее распространенным видом таких преступлений стало списание средств с банковских карт.

В прошлом году в УМВД Сахалина создали спецподразделение по борьбе с киберпреступлениями. Его специалистам удалось проследить одну из мошеннических цепочек, по которым средства местных жителей перетекали в карманы злоумышленников.

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