Зарплата Медведева на новой должности превысит 600 тысяч рублей

Дмитрий Медведев после отставки кабмина перешел на новую работу в Совет Безопасности. При этом размер его заработной платы не изменится. В кресле заместителя председателя он будет получать более 600 тысяч рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее попросил экс-премьера заняться вопросами обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Отмечается, что такой размер денежного вознаграждения для Медведева утвердил глава государства. Соответствующий приказ размещен на интернет-ресурсе правовой информации.

Официальная зарплата Дмитрия Медведева на новой должности будет почти такой же, как и во время его премьерства, — тогда она равнялась 618,7 тысяч рублей после индексации в октябре на 4,3%.

А сколько получает президент?

Официальная зарплата Владимира Путина составляет 773,4 тысяч рублей в месяц.