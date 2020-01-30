ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий граждан

Оценка ожидаемого уровня инфляции населением России на предстоящие 12 месяцев в начале 2020-го года сократилась до 8,3% — с 9% в декабре. Эти данные приводятся в обнародованном сегодня, 30 января докладе ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

В комментарии Банка России указывается, что такая динамика говорит о "разовом характере ее повышения" в конце 2019-го года.

"В оценке наблюдаемой гражданами страны инфляции сохраняется тренд на снижение, который сформировался в минувшем году, что согласуется с публикуемыми Росстатом сведениями по динамике цен", — отмечается в докладе.

Также подчеркивается, что в январе респонденты чаще отмечали только сезонный рост цен — подорожание куриных яиц, чая и кофе, спиртного, фруктов и овощей, сыров и колбас, а также стоимости проезда на общественном транспорте.