Жители штата Иллинойс в Америке получат $550 миллионов от компании Facebook, согласившейся урегулировать претензии о сборе биометрических данных. Об этом журналистам рассказал финансовый директор компании Дэвид Венер.
Эта сумма указывается как издержки компании в квартальном финансовом отчете. Руководство Facebook решило урегулировать претензии, чтобы покончить с этой ситуацией, объяснил Венер.
Отмечается, что тяжбы между пользователями и социальной сетью длились с 2015 года. Жители Иллинойса обвинили компанию в том, что она нелегально занимается сбором их биометрических данных через систему распознавания лиц на фотоснимках.
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