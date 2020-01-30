Facebook выплатит 550 млн долларов по иску о распознавании лиц

Жители штата Иллинойс в Америке получат $550 миллионов от компании Facebook, согласившейся урегулировать претензии о сборе биометрических данных. Об этом журналистам рассказал финансовый директор компании Дэвид Венер.

Эта сумма указывается как издержки компании в квартальном финансовом отчете. Руководство Facebook решило урегулировать претензии, чтобы покончить с этой ситуацией, объяснил Венер.

Отмечается, что тяжбы между пользователями и социальной сетью длились с 2015 года. Жители Иллинойса обвинили компанию в том, что она нелегально занимается сбором их биометрических данных через систему распознавания лиц на фотоснимках.