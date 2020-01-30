По прогнозам финансовых аналитиков Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, к 2035 году в кошельках россиян совсем не будет наличных денег.
Как минимум 96% платежей будут проводиться через разные инновационные сервисы.
Как следует из опубликованного "Парламентской газетой" доклада специалистов Института, на сегодняшний день
Впрочем, наличный расчет, отмечается в докладе, может "кануть в Лету" раньше названного срока. Уже лет через 5-7.
"Для этого нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы. Например, не взимать плату за эквайринг. Обсуждать подобные идеи нужно на уровне ЦБ", — считают аналитики.
"Единственное, но важное препятствие к финансовой цифровизации России, — неразвитая технологическая инфраструктура. Из-за того что не везде существует устойчивое покрытие территории высокоскоростными телекоммуникационными сетями, кое-где популярность наличного расчета останется на высоте еще долгое время", — цитирует слова Анатолия Аксакова, главы думского комитета по финансовому рынку "ТК 3600".
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.