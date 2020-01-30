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Наличные деньги перестанут "ходить" в России к 2035 году

Экономика

По прогнозам финансовых аналитиков Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, к 2035 году в кошельках россиян совсем не будет наличных денег.

Как минимум 96% платежей будут проводиться через разные инновационные сервисы.

У российской банковской сферы неплохие показатели цифровизации

Как следует из опубликованного "Парламентской газетой" доклада специалистов Института, на сегодняшний день

  • Россия занимает пятое место по уровню цифровизации банковской сферы (среди стран Ближнего Востока, Европы и Африки — прим. ред.).
  • А вот мобильные платежи россияне используют больше, чем жители государств Европы.

Впрочем, наличный расчет, отмечается в докладе, может "кануть в Лету" раньше названного срока. Уже лет через 5-7.

"Для этого нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы. Например, не взимать плату за эквайринг. Обсуждать подобные идеи нужно на уровне ЦБ", — считают аналитики.

Безналичные платежи доступны не всем россиянам

"Единственное, но важное препятствие к финансовой цифровизации России, — неразвитая технологическая инфраструктура. Из-за того что не везде существует устойчивое покрытие территории высокоскоростными телекоммуникационными сетями, кое-где популярность наличного расчета останется на высоте еще долгое время", — цитирует слова Анатолия Аксакова, главы думского комитета по финансовому рынку "ТК 3600".

Темы банк наличные мобильные платежи
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