Наличные деньги перестанут "ходить" в России к 2035 году

По прогнозам финансовых аналитиков Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, к 2035 году в кошельках россиян совсем не будет наличных денег.

Как минимум 96% платежей будут проводиться через разные инновационные сервисы.

У российской банковской сферы неплохие показатели цифровизации

Как следует из опубликованного "Парламентской газетой" доклада специалистов Института, на сегодняшний день

Россия занимает пятое место по уровню цифровизации банковской сферы (среди стран Ближнего Востока, Европы и Африки — прим. ред.).

А вот мобильные платежи россияне используют больше, чем жители государств Европы.

Впрочем, наличный расчет, отмечается в докладе, может "кануть в Лету" раньше названного срока. Уже лет через 5-7.

"Для этого нужно наращивать конкурентные преимущества собственной платежной системы. Например, не взимать плату за эквайринг. Обсуждать подобные идеи нужно на уровне ЦБ", — считают аналитики.

Безналичные платежи доступны не всем россиянам