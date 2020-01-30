Дерипаска признался в "тошноте" от политики Центробанка

Российский олигарх Олег Дерипаска вновь подверг критике Центробанк России и признался, что его "тошнит" из-за политики регулятора на финансовом рынке. Об этом он написал в одном из мессенджеров.

Так предприниматель отреагировал на отчет Счетной палаты: в ведомстве считают, что именно слабое развитие финрынка из-за неверной политики ЦБ РФ выступило причиной слабого роста экономики.