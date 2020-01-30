Российский олигарх Олег Дерипаска вновь подверг критике Центробанк России и признался, что его "тошнит" из-за политики регулятора на финансовом рынке. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Так предприниматель отреагировал на отчет Счетной палаты: в ведомстве считают, что именно слабое развитие финрынка из-за неверной политики ЦБ РФ выступило причиной слабого роста экономики.
"Стабильность не может заменить развитие. В таком случае это можно охарактеризовать как застой, а не стабильность", — написал Дерипаска. Он добавил, что обеспечить развитие государства поможет только отказ регулятора от "схоластической задачи", направленной на сдерживание инфляции, также ЦБ следует нужно сосредоточить внимание на борьбе с бедностью и создании новых рабочих мест.
"И хватит нам говорить, что все это должно сделать правительство посредством структурной реформы. Тошнит", — добавил бизнесмен.
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