Теплая зима "подкосила" бизнес лесозаготовителей

Аномально теплая в центральных регионах России зима сделали бизнес лесозаготовителей убыточным.

Основная сложность, с которой они столкнулись из-за "климатических капризов" — вывоз древесины с делянок.

По словам бизнесмена одной из компаний ЛПК в Тверской области, небольшие по размерам фирмы получают для работы делянки в основном на болотистых участках леса.

"Вывезти с них бревна можно только с помощью крупногабаритного транспорта, которому нужна накатанная дорога. У нас этой зимой нет ни снега, ни мороза. Наоборот: осадки в виде дождя, и все буквально плавает на лесных дорогах. Мы пилим по-старинке — бригадами лесорубов. А вывозить как? Если волочь древесину по земле до дороги — так ее потом не переработаешь даже на пилораме. Убытки колоссальные. Причем именно из-за невозможности работать. По-хорошему, нужны субсидии на покрытие убытков заготовителям", — рассказывает бизнесмен.

Поддержка государства нужна. Такая же, как для АПК

По словам Тимура Иртуганова, гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, поддержка, которой так хотят лесозаготовители, в России есть. Даже специальная госпрограмма существует.