Аномально теплая в центральных регионах России зима сделали бизнес лесозаготовителей убыточным.
Основная сложность, с которой они столкнулись из-за "климатических капризов" — вывоз древесины с делянок.
По словам бизнесмена одной из компаний ЛПК в Тверской области, небольшие по размерам фирмы получают для работы делянки в основном на болотистых участках леса.
"Вывезти с них бревна можно только с помощью крупногабаритного транспорта, которому нужна накатанная дорога. У нас этой зимой нет ни снега, ни мороза. Наоборот: осадки в виде дождя, и все буквально плавает на лесных дорогах. Мы пилим по-старинке — бригадами лесорубов. А вывозить как? Если волочь древесину по земле до дороги — так ее потом не переработаешь даже на пилораме. Убытки колоссальные. Причем именно из-за невозможности работать. По-хорошему, нужны субсидии на покрытие убытков заготовителям", — рассказывает бизнесмен.
По словам Тимура Иртуганова, гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, поддержка, которой так хотят лесозаготовители, в России есть. Даже специальная госпрограмма существует.
"Но в условиях текущей зимы в сложной ситуации оказались только те, кто работет в центральной части страны. На северо-западе проблем таких явных с погодой нет — там устойчивый минус. То есть это сегодня не вопрос федерального правительства. А в регионах, безусловно, таких производителей нужно поддерживать с учётом тёплых зим, по аналогии с агропромышленным комплексом. Когда из-за погодных условий складывается неблагоприятная ситуация, наших аграриев поддерживают. Думаю, аналогичную меру нужно распространить и на ЛПК", - говорит Иртуганов.
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