Недельный уровень инфляции в России сохранился на нуле

Потребительские цены в России с 21 по 27 января снова остались на прежнем уровне в отношении предыдущего отчетного периода, как и отмечалось неделей ранее, а с начала месяца уровень инфляции достигла 0,4%. Эти данные сегодня, 29 января, привел Росстат.

Отмечается, что в 2019-м году в целом за январь потребительские цены увеличились на 1%.

Среди продуктов питания за отчетный период больше всего выросли в цене огурцы — на 2,4%.

Помимо этого, в частности, цены на помидоры увеличились на 1,2%, репчатый лук — на 1%.

Согласно данным Росстата, с 21 по 27 января цены на бензин стали больше на 0,1%, на дизельное топливо — сохранились на том же уровне.