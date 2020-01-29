Эксперты увидели подвох в низком уровне безработицы в России

В низком уровне безработице в России аналитики обнаружили подвох — она может сопровождаться невысокими зарплатами у трудящихся.

Такое мнение выразили авторы аналитического Telegram-канала Райффайзенбанка Focus-Pocus.

Эксперты ссылаются на сведения Росстата, в соответствии с которыми показатель безработицы в нашей стране находится рядом с историческими минимумами — на уровне 4,5%.

"Но, как мы считаем, высокая занятость сопровождается низкими доходами, что в итоге дает значительную экономию на оплату труда компаний", — указывается в сообщении.

Согласно подсчетам аналитиков, в прошедшем году совокупные расходы предприятий России (в том числе, теневого сектора) на оплату труда достигли значений 2013 года. При пересчете в доллары отмечается значительное снижение совокупных заработных плат — до показателей 2007 года.