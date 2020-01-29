Через год россияне смогут получать зарплату по номеру телефона

Банк России работает над тем, чтобы у работника была возможность получать зарплату на любые счета, привязанные к их номеру телефона. Это позволит россиянам не зависеть от зарплатного банка, которого выбрал работодатель. Об этом рассказала директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Специалисты ЦБ хотят, чтобы россияне смогли получать заработанные средства через Систему быстрых платежей, которая была запущена Банком России год назад. Сотрудник сможет указать в зарплатном реестре номер телефона, и работодатель будет переводить деньги на него. Примечательно, что работодатель даже не узнает, в какой банк были перечислены средства.