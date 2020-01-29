Вьетнам заказал у России самолеты Як-130 за $350 млн

Россия заключила с Вьетнамом контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов Як-130. Сумма контракта — свыше $350 млн.

Об этом сегодня, со ссылкой на собственный источник, сообщает ИА "Ведомости".

Российские вертолеты, по данным газеты, заменят в ВС Вьетнама устаревшие L-39, которые с 80-х годов прошлого века поставляла Чехословакия.

Официальных комментариев по поводу сделки от "Рособоронэкспорта" и ФС по военно-техническому сотрудничеству пока не поступало.