Доходы от налогов бюджета Москвы выросли в 2 раза за 10 лет

Налоговые поступления в бюджет Москвы демонстрируют стабильный ежегодный рост в течение последних 10 лет. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По результатам 2019 года, размер поступлений составил 2,281 триллиона рублей, показатель вырос в 2,3 раза в сравнении с 2010 годом", — пояснил он.

Москва максимально использует все возможности для мобилизации доходов

Больше всего, пятикратно за 10 лет, увеличились поступления от специальных налоговых режимов. Так, в 2,5 раза выросли поступления налога на имущество предприятий, налога на прибыль, транспортного налога. Переведенный в бюджет налог на доходы физических лиц вырос в два раза.

Москва по максимуму использует все возможности для мобилизации доходов. В столице действуют торговый сбор и патентная система налогообложения, налоговый режим для самозанятых. Кроме этого, была усовершенствована система выдачи трудовых патентов.