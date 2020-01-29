Россияне назвали процент роста зарплаты для повышения мотивации

Жители России озвучили размер прибавки к зарплате, который мог бы их мотивировать работать лучше.

По итогам опроса Аналитического центра НАФИ, 40% наших соотечественников готовы повысить свою производительность, если их зарплата будет увеличена в 1,5-2 раза.

18% россиян трудятся на грани своих возможностей, и 54% — не ожидают роста зарплаты

При повышении вознаграждения на 10-40% лучше работать готовы только 5-30% опрошенных. 18% респондентов пояснили, что и так трудятся на грани своих возможностей, поэтому денежная прибавка не заставит их работать качественнее Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких людей оказалось больше — 27%.

Большая часть работающих россиян (54%) не ожидают роста заработных плат в 2020 году. А 29% респондентов полагают, что их доходы повысятся. Падения зарплат ждут 7% участников опроса.