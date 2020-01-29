Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году

Экономика России, по результатам 2019 года, выросла на 1,4%. Эти цифры выше прогноза Минэкономразвития (МЭР): в ведомстве ожидали рост на уровне 1,3%, но ниже роста по итогам 2018 года — 2,5%. Такие данные приводятся в обзоре МЭР "Картина деловой активности".

Вклад базовых отраслей промышленности и других направлений в рост экономики снизился

Как указывается в документе, вклад базовых отраслей промышленности в рост экономики оказался несколько ниже уровня 2018 года (0,8% против 1%). К базовым отраслям принадлежат сельское хозяйство, промышленное производство, торговля и строительство. На эти направления приходится примерно 60% экономики страны.

Падение темпов роста ВВП связано с более низким вкладом тех отраслей, которые не относятся к базовым, на них приходятся остальные 40% экономики. К таким отраслям, в частности, относится деятельность в сфере информации и связи, финансово-страховое направление и операции с недвижимостью: в 2018 году они увеличивались опережающими темпами. Кроме того, фиксируется сокращение вклада торгового оборота в экономику за год — с 0,3 п.п до 0,2 п.п. Вклад промышленного производства в ВВП сохранился на уровне 2018 года — 0,5 п.п.