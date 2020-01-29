Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году

Экономика

Экономика России, по результатам 2019 года, выросла на 1,4%. Эти цифры выше прогноза Минэкономразвития (МЭР): в ведомстве ожидали рост на уровне 1,3%, но ниже роста по итогам 2018 года — 2,5%. Такие данные приводятся в обзоре МЭР "Картина деловой активности".

Вклад базовых отраслей промышленности и других направлений в рост экономики снизился

Как указывается в документе, вклад базовых отраслей промышленности в рост экономики оказался несколько ниже уровня 2018 года (0,8% против 1%). К базовым отраслям принадлежат сельское хозяйство, промышленное производство, торговля и строительство. На эти направления приходится примерно 60% экономики страны.

Падение темпов роста ВВП связано с более низким вкладом тех отраслей, которые не относятся к базовым, на них приходятся остальные 40% экономики. К таким отраслям, в частности, относится деятельность в сфере информации и связи, финансово-страховое направление и операции с недвижимостью: в 2018 году они увеличивались опережающими темпами. Кроме того, фиксируется сокращение вклада торгового оборота в экономику за год — с 0,3 п.п до 0,2 п.п. Вклад промышленного производства в ВВП сохранился на уровне 2018 года — 0,5 п.п.

Темы 2019 рост экономика
Актуальная аналитика
Новости футбола
Расширение РПЛ: нужно, но не все готовы
Силовые структуры
Самая милитаризованная страна
Формула небес
Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня
Новости Все >
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Россияне назвали процент роста зарплаты для повышения мотивации
Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Россияне начали запасаться противовирусными лекарствами
В центре Минздрава спрогнозировали срок появления коронавируса в России
Ученые КНР создали вакцину от коронавируса. Но использовать ее нельзя
StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"
Решить спор миром: в России заработает служба судебных примирителей
На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка
Последние материалы
Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Самая милитаризованная страна
Россияне начали запасаться противовирусными лекарствами
В центре Минздрава спрогнозировали срок появления коронавируса в России
Ученые КНР создали вакцину от коронавируса. Но использовать ее нельзя
StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"
Решить спор миром: в России заработает служба судебных примирителей
На Курилах стая бродячих псов едва не растерзала пятилетнего ребенка
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Соломон Соловьев Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов
Комментарии
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
Решить спор миром: в России заработает служба судебных примирителей
Историка Олега Соколова признали вменяемым. Адвокат не согласен
StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"
Погиб офицер ЦРУ, возглавлявший атаку на Сулеймани
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
У 17-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета
Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ