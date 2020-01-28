Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году

Размер прибыли банковского сектора в России в 2019 году вырос в 1,5 раза и достиг 2-х трлн рублей. Об этом сегодня, 28 января рассказали в пресс-службе Банка России.

Наращивание прибыли объяснили внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9 (+0,4 трлн рублей), а также с тем, что в 2018-м году кредитные учреждения под управлением Фонда консолидации банковского сектора отразили существенный убыток в сумме примерно 0,5 трлн рублей из-за разового досоздания резервов по прежним проблемным активам. В минувшем году этого не потребовалось.

При этом объем чистой прибыли российских банков достиг 1,7 трлн рублей. Прирост к 2018-му году — 73%.

Кроме этого, в прошлом году банковский сектор смог увеличить объем начисленных дивидендов в сравнении с 2018-м годом — до 540-ти миллиардов рублей.