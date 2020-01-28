Росстат заявил о росте реальных доходов населения в 2019 году

Размер реальных располагаемых денежных доходов граждан России в 2019 году увеличился на 0,8%. Эти данные указываются в новом докладе Росстата "О социально-экономическом положении России".

"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, с учетом инфляции) в четвертом квартале 2019 года в сравнении с соответствующим периодом предшествующего года выросли на 1,1%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом стали больше на 0,8%", — сообщается в докладе.

Реальные денежные доходы населения, по оценкам главного статистического ведомства, в четвертом квартале 2019 года выросли на 1,7% в годовом выражении, за весь прошлый год — на 1,5%.