В 2019 году добыча нефти в РФ увеличилась на 1%

Объемы добычи сырой нефти, в том числе газового конденсата, в России в прошлом году выросли на 1% в сравнении с предшествующим годом и достигли 561 миллиона тонн.

Эти цифры приводятся в новом докладе Росстата "О социально-экономическом положении России".

Объемы добычи природного газа в 2019 году, в соответствии с данными ведомства, увеличились на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров.

В докладе также указывается, что в декабре минувшего года добыча нефти равнялась 47,7 миллионам тонн, что на 3,4% больше, чем месяцем ранее, но на 1,1% меньше, чем в декабре предыдущего отчетного периода.

Добыча газа в декабре находилась на уровне 59 миллиардов кубометров — показатель вырос на 4,6% в сравнении с прошлым месяцем и сократился на 0,4% в годовом выражении.