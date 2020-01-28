Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

В 2018 году доля малого бизнеса от всей российской экономики составила 20,2%, что значительно ниже, чем наблюдалось ранее. Такие данные предоставил Росстат. Например, еще в 2017 году этот показатель составлял 22% от всей экономики России.

В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" указано, что доля малого бизнеса в российской экономике должна уверенно расти и превысить 32,5% к 2024 году. По итогам 2020 года, показатель должен приблизиться к 23,5%. Эту задачу предстоит решать новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным.