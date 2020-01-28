"Успешный" бизнес по-йошкаролински

В нашей стране бизнес часто жалуется на правоохранительные и иные контролирующие органы. Бизнесмены в продолжение темы "засилья государства над бизнесом" уверяют, что предпринимательство просто душится многочисленными проверками. Но кто дает пищу для размышления тем же оперативникам МВД или налоговой службы? Часто ли сам бизнес безупречен?

И вот здесь примеров, которые могут бросить тень на якобы честный бизнес, вполне достаточно. Причем, если начинать разбираться в перипетиях взаимоотношений внутри самого бизнес-сообщества, начнет выясняться, что государство в сравнении с коммерсантами, погрязшими в междоусобицах еще легко отделывается!

В Йошкар-Оле набирает обороты расследование в отношение предпринимателя Олега Самокаева. По меркам Марий Эл, это достаточно удачный бизнесмен, владелец прибыльных и развивающихся компаний. На хорошем счету и в республиканских рейтингах. Так, г-н Самокаев как участник Рейтинга Генеральных Директоров занимает 36-е место в отрасли "Лес и деревообработка" по Республике Марий Эл, по состоянию на 19 января 2020 года.

Якобы благодаря профессионализму Олега Андреевича, качественному и ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, возглавляемое им ООО "МДФ" достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке леса и деревообработки. Успехи, конечно, есть, но это с какой стороны посмотреть. Сам жизненный и "творческий" путь 54-летнего Олега Самокаева может послужить пособием для желающих заработать быстро, не всегда честно и без последствий.

По отзывам пострадавших от его деятельности местных предпринимателей, Самокаев проворачивает "схемы", позволяющие безнаказанно обманывать компаньонов. Он старается работать без договоров, все вроде по дружбе, а затем обрывает общение со своими партнерами или подает на них в суд и выигрывает, используя опытных юристов.

Олег Самокаев является учредителем и директором двух компаний под одним названием ООО "Марийская Деревообрабатывающая Фабрика". Компании с одинаковым сокращением — "МДФ" - имеют разные ИНН. В базах данных значатся еще три компании, учредителями которых выступает г-н Самокаев, и все они также специализируются на распиловке, строгании древесины и изготовлении изделий из дерева.

Особый интерес представляют две компании-близнеца "МДФ". Только один нюанс схожести в названиях позволяет сотрудникам "МДФ"-ов нередко вводить клиентов в заблуждение. К примеру, договор на закупку дерева-сырья или деталей заключается от имени одного "МДФ", на эту же компанию отгружается товар. А вот деньги за продукцию переводится со счета второго "МДФ". На тот факт, что компании различаются по ИНН, мало кто обращает внимание, а жаль.

Далее йошкаролинец появляется в суде и уверяет, что платеж проведен неправомерно и должен быть возвращен. В итоге предприятие, связавшееся с этим бизнесменом, остается и без своей продукции, и без денег. Можно, конечно, доказывать свою правоту и дальше по судам, но это долго и не всегда результативно.

Именно по похожей схеме попался директор АО "Континент" Владимир Заричный, с которым Самокаев заключил договор на одну из своих "МДФ", а счет как бы случайно оплатил от другой. Сейчас Самокаев подал в суд на возврат якобы ошибочно отправленных денежных средств, а это 1 млн рублей.

По предварительным данным, г-н Самокаев смог "кинуть" партнеров по бизнесу на сумму, превышающую 60 млн рублей. И этот процесс продолжается. Именно на такую сумму поданы заявления в УБЭП Йошкар-Олы.

Еще одной жертвой стал коммерсант Андрей Шевченко.

"Я договаривался с покупателями в Москве, в чей адрес стала отгружаться продукция, произведенная на "МДФ", рассказывает г-н Шевченко, — новые договоры с клиентами стали заключаться напрямую на фирму "МДФ", т.к. сетевые магазины хотели видеть одного поставщика. Средства за отгруженную продукцию отправлялись напрямую на расчетный счет "МДФ" и расходовались на закупку нового оборудования, сырья".

Под договоры "МДФ" отгружалась не только произведенная Самокаевым продукция, но и продукция, принадлежащая московским коммерсантам в соотношении: 10% — Самокаев, 90% — другие партнеры. Деньги, конечно же, поступали на счет "МДФ".

В один прекрасный момент ушлый йошкаролинец отказался подписывать накладные, подтверждающие факт отгрузки, и вообще ушел "в отказ".

"Самокаев подделывал банковские выписки, с целью предоставления заведомо ложной информации, но что ему было неоднократно указано, в последующем он открыл второй расчетный счет на фирму "МДФ" с целью сокрытия информации по полному движению денежных средств", — продолжает Шевченко.

Сумма долга перед партнерами росла и стала исчисляться десятками миллионов рублей. Но финансирование продолжалось в виде отгрузки продукции, принадлежащей им, под договоры "МДФ".

"Мы не могли сорвать поставки, так как резкое прекращение отгрузок влекло за собой большие штрафные санкции, мы всячески пытались исправить ситуацию путем переговоров, но он избегал конкретики и встреч, затем резко обрубил все общение", — констатировал Андрей Шевченко. Это еще одна схема обмана доверчивых партнеров, которых, по информации в показании потерпевших и публичных интернет-источниках, немало!

Сегодня эти дела расследуются местными правоохранительными органами. Есть подозрения, что бизнесмен не чист и перед налоговой. Дело в том, что вся продукция, выпущенная москвичами и фирмой Самокаева, реализовывалась через ООО "МДФ", из которой 90% принадлежало столичным партнерам.

"По документам вся продукция проводилась как выпущенная "МДФ". Это значит, что деньги от реализации шли не в прибыль, как должны, и с которой платятся налоги, а в "издержки", - рассказывает г-н Шевченко, — занижалась налогооблагаемая база, и мы в этом не сомневаемся потому, что "МДФ" не закупал в нужных количествах сырье и вообще не имеет необходимого оборудования для выпуска всей номенклатуры".

Одна из бывших бухгалтеров "МДФ" проговорилась, что столкнулась с полным уничтожением всей бухгалтерской базы компании. Хотя Самокаев и утверждает, что документация была утеряна, но повод разобраться есть. Только местные силовые органы как-то "вяло" этими вышеуказанными фактами интересуются. Точнее сказать, не хватает сил и, возможно, настойчивости и профессионализма.

Так было до недавнего времени. В январе 2020 года расследование сдвинулись с мертвой точки, начались допросы и проверочные мероприятия. Будем надеяться и на результат.

Редакция будет следить за развитием событий.