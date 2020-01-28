СМИ: в этом году молоко и мясо подорожают на 10-12%

В нынешнем году цены на некоторые продукты питания могут увеличиться. Например, за год мясо и молоко подорожает на 10-12%. Стоимость вафель и шоколадных изделий может увеличиться на 5-7%, а цена гречи возрасти на 5-6%. Такие данные опубликовали "Известия" со ссылкой на Аналитический центр при правительстве, который спрогнозировал рост цен на потребительские товары.

Подорожание молочной продукции может быть вызвано тем, что с 1 ноября 2019 года эта категория товаров обязательной электронной ветеринарной сертификации в системе "Меркурий". Более того, с 1 июня 2020 года на изделия из молока будет распространятся цифровая маркировка. Это повысит издержки производства.