Аналитики прогнозируют подорожание молока и мяса в России

В 2020 году в России на 12% могут подорожать мясная и молочная продукция.

К такому выводу пришли сотрудники Аналитического центра при правительстве страны.

Почему цены "поползут вверх"

По версии специалистов Центра, рост цен будет напрямую связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. В частности,

электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий», которая стала обязательной в стране с 1 ноября 2019 года

цифровая маркировка молочной продукции, которая вводится с 1 июня.

Недавно это уже было

Напомним, что небольшое повышение цен на продукты, согласно данным статистики, уже произошло «под занавес» 2019 года - в декабре.