В 2020 году в России на 12% могут подорожать мясная и молочная продукция.
К такому выводу пришли сотрудники Аналитического центра при правительстве страны.
По версии специалистов Центра, рост цен будет напрямую связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства. В частности,
Напомним, что небольшое повышение цен на продукты, согласно данным статистики, уже произошло «под занавес» 2019 года - в декабре.
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