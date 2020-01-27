Маткапитал в 2020 году получат более 1 млн россиян

Материнский капитал в этом году смогут получить свыше миллиона жителей России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Деньги на первого ребенка будут получены 558 тысячами граждан, на второго - 551 тысячей, сообщает РИА "Новости".

Сколько средств направят на маткапитал в 2020 году?

Кроме этого, Голикова уточнила, что на материнский капитал в этом году будет направлено 122,4 миллиарда рублей. Сумма будет увеличиваться и останется стабильной на уровне 300 миллиардов рублей. Соответствующие изменения будут внесены в бюджет ПФР.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.