Безработица в России по итогам декабря осталась на прежнем уровне

Уровень безработицы в России в декабре прошлого года составил 4,6% от всего экономически активного населения, как и в прошлые месяцы. Такие данные сегодня обнародовал Росстат.

Согласно оценкам ведомства, в декабре численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в нашей стране составила почти 76 миллионов человек. Из них 72,4 миллиона человек — это занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек по классификации Международной организации труда (МОТ).

При этом в структурах службы занятости населения на учете в качестве безработных были зарегистрированы 691 тысяча человек, что на 4,1% больше, чем в ноябре 2019 года.

Уровень занятости населения в России в декабре прошлого года по данным Росстата составлял 59,8%.