Путин поручил кабмину продлить действие закона о маткапитале

Президент России Владимир Путин поручил правительству на срок до 31 декабря 2026 года продлить действие законопроекта о маткапитале. Перечень поручений по итогам послания Путина Федеральному собранию выложен на интернет-ресурсе Кремля.

Срок выполнения поручения составляет до 15 апреля, ответственным лицом глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Правительство должно будет обеспечить внесение в законы поправок, которые предусматриваю предоставление средств маткапитала в сумме 616 тыс. 617 рублей при рождении (усыновлении), начиная с 1 января текущего года второго ребенка либо последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020-го года не возникло.

При этом семьи, где родился (или был усыновлен) первенец, тоже получат маткапитал в размере 466 тыс. 617 рублей. Кроме этого, прописана ежегодная индексация выплат по этому виду материальной поддержки граждан.