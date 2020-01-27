Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить уже достигнутые результаты в реализации национальных проектов. Глава правительства пояснил, что это делается для того, чтобы

"внести изменения в принципы работы для реализации национальных целей развития".

Соответствующая задача была озвучена на совещании Мишустина с заместителями. Также премьер-министр обсудил с вице-премьерами тезисы, которые были озвучены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.