В аптеках России резко вырос в цене йод

Йод в России по результатам прошедшего года подорожал в среднем на 25-29%, причем стоимость некоторых марок в аптеках увеличились за год до 64%.

Отмечается, что если в декабре 2018 года аптеки продавали йод по 14 рублей, то уже через год — по 18 рублей, передают "Известия".

Бизнесмены объясняют ситуацию дефицитом антисептика на рынке по причине слишком малого количества предприятий, которые его производят.

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России напомнили, что йод не входит в список жизненно важных и необходимых медикаментов.