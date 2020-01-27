Китай обогнал РФ по выпуску и продажам вооружений

Китай занимает вторую, после Америки, строчку в мире по объемам производства вооружений и их продаж, Россия оказалась на третьей позиции.

Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Отмечается, что в 2017 году объемы продаж американских компаний составили 226,6 миллиарда долларов, российские предприятия продали продукции на 37,7 миллиардов долларов. Предприятия КНР смогли выручить от оружейных заказов 54,1 миллиарда долларов, при этом крупнейшая AVIC (Aviation Industry Corporation of China, главный производитель самолетов и авионики) заключила контрактов более чем на 20 миллиардов долларов.

Изменение в рейтинге обусловлены тем, что СИПРИ впервые получил сведения об объемах продаж КНР за 2015-2017 годы, ранее эти данные не раскрывались.