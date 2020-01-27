Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Изменения в Конституцию не касаются вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам рассказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону государства — Талия Хабриева.

Она отметила, что принятие президентских поправок в Конституцию не гарантирует проведение индексаций пенсионных выплат работающим пенсионерам. Изменения могут быть внесены только в случае корректировки федерального закона от 2016 года, по которому индексация страховых пенсий осуществляется исключительно неработающим пенсионерам.

Как передает РБК, формулировка об индексации пенсий написана так, чтобы по работающим пенсионерам ничего не изменилось. Гарантирована только индексация и регулярность ее проведения, а порядок процедуры и условия ее получения, в частности, в зависимости от наличия работы, установит федеральный закон.