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Источник Правда.Ру

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Экономика » Сырье » Газ

18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет.

Во всяком случае, на сегодняшний день "Газпром" своих предложения Варшаве не озвучивал.

А нужен ли вообще новый контракт с Польшей?

По мнению аналитиков из разных стран, после запуска газопровода «Турецкий поток» «создан переизбыток мощностей для поставок газа в Европу», из-за чего уже сегодня предложение превышает спрос.

Чтобы не допустить падения цены, «Газпрому» нужно снизить объемы поставок. А поскольку контрактами четко зафиксированы цифры прокачки через Турцию и Украину, Польша после истечения контракта станет «третьей лишней».

И поляки к такому исходу готовы. Об этом еще в конце декабря говорил Петр Возняк, топ-менеджер нефтегазовой компании PGNiG.

Почему Газпрому выгодно не продлевать контракт с Польшей

  1. Как говорилось выше, это позволит сократить поставки и удержать цены.
  2.  Экономия на платежах за транзит. А ведь ранее Варшава заявляла, что «резко поднимет цены» в новом контракте.
  3. Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.

Теперь же, чтобы не оставить без газа Чехию и другие страны Восточной Европы, Еврокомиссии придется восстановить права российской компании на пользование OPAL.

Отсутствие нового контракта для "Газпрома" - хорошо, для Польши - плохо

Несмотря на все громкие заявления, Польше очень невыгодно отсутствие контракта на транзит российского газа, так как:

  1. Не будет поступления денег в бюджет.
  2. Возникнут новые расходы - поддерживать ГТС в рабочем состоянии. А это «влетит в копеечку»: 
  • польский участок «Ямал - Европа» имеет протяженность в 683 км;
  • все трубы большого диаметра;
  • пять компрессорных станций.

 

Темы польша газпром контракт транзит газа
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