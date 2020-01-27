18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет.
Во всяком случае, на сегодняшний день "Газпром" своих предложения Варшаве не озвучивал.
По мнению аналитиков из разных стран, после запуска газопровода «Турецкий поток» «создан переизбыток мощностей для поставок газа в Европу», из-за чего уже сегодня предложение превышает спрос.
Чтобы не допустить падения цены, «Газпрому» нужно снизить объемы поставок. А поскольку контрактами четко зафиксированы цифры прокачки через Турцию и Украину, Польша после истечения контракта станет «третьей лишней».
И поляки к такому исходу готовы. Об этом еще в конце декабря говорил Петр Возняк, топ-менеджер нефтегазовой компании PGNiG.
Теперь же, чтобы не оставить без газа Чехию и другие страны Восточной Европы, Еврокомиссии придется восстановить права российской компании на пользование OPAL.
Несмотря на все громкие заявления, Польше очень невыгодно отсутствие контракта на транзит российского газа, так как:
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