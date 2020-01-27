Россияне озвучили размер желаемой зарплаты

Свыше 25% жителей России хотели бы получать зарплату в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Как передает RT, опрос показал, что в среднем по стране граждане хотят зарабатывать 92 тысячи рублей ежемесячно, а зарплата меньше 30 тысяч рублей устроила бы только 4% респондентов.

В зависимости от области проживания и пола опрошенных сумма желаемого ежемесячного дохода является различной. Так, жители Москвы идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи рублей. Мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысяч рублей, а женщины — 80 тысяч рублей.

В среднем проживающие в Новосибирске хотят получать 90 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.