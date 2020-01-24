Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка. Об этом говорится в материалах регулятора.

Как передает Интерфакс, о детали такого решения пока не раскрываются.

Напомним, Нижневолжский коммерческий банк по результатам III квартала 2019 года занял 176-ю позицию по размерам активов в рэнкинге "Интерфакс-100", которое подготовило "Интерфакс-ЦЭА".