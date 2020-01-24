Михельсон потратил 4 млрд рублей на Антарктиду

Предприниматель Леонид Михельсон, которого издание Forbes по состоянию на январь этого года считает богатейшим гражданином РФ, потратил на Антарктиду 4 миллиарда рублей.

Как передает РБК. в середине января он реализовал долю в "Новатэке", которая принадлежит лично ему. За 0,74% акций он получил 17,7 миллиарда рублей. Михельсон объяснил представителям СМИ, что планирует пустить эти средства на развитие личных проектов.

Одним из них выступит зимовочный комплекс для станции "Восток" на Антарктиде. У работающего комплекса износ составляет 90%. В этом году отмечается 200-летие открытия континента, в связи с этим власти решили построить новое здание, на которое потребуется 7 семь миллиардов рублей. Михельсон выступит инвестором данного проекта.