Голикова озвучила сроки внесения в Госдуму изменений по маткапиталу

Проект поправок, касающихся расширения программы материнского капитала, внесут на рассмотрение Госдумы до окончания первого квартала — тогда же изменения в законы планируется и принять. Об этом журналистам рассказала 23 января вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мне известно, что у нас с вами в первом чтении прошел соответствующий закон, к которому в настоящее время можно добавить поправки к маткапиталу, с тем, чтобы это прошло как можно быстрее", — цитирует Голикову информагентство ТАСС.

Речь идет о законопроекте кабмина, подразумевающем ввести разрешение на строительство и реконструирование жилых домов на садовом участке с привлечением средств маткапитала. Документ приняла нижняя палата парламента 21 января.