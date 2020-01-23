Госдума не планирует повышать пенсионные взносы

Государственная Дума отклонила законы, целью которых выступает повышение пенсионных взносов.

Депутаты от КПРФ предложили внести изменения в систему расчета поступления страховых взносов, а именно, делать расчеты на основе тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% со всей суммы начисленных выплат, которые подлежат обложению страховыми взносами на ОПС. При этом предельная величина учитываться не должна.

Другой закон предлагал для плательщиков страховых взносов — лиц, делающих выплаты и другие виды вознаграждений физлицам, ввести тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019-2020 годы в размере 22%, а с 2021 года — уже 26% и без введения максимальной базы.