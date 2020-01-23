Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.

Как считает миллиардер, вина за стагнацию последних лет лежит на банке России.

"Обладая существенными полномочиями, мегарегулятор консолидирует отрасль, формируя, таким образом, вещь в себе", — написал Олег Дерипаска.

Кроме этого, предприниматель не оставил без внимания и политику ЦБ РФ в отношении к рублю. Он полагает, что рассуждать о росте не имеет никакого смысла, когда устойчивости добиваются исключительно для самой устойчивости: без учета реальных потребностей экономики.