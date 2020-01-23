Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России

Экономика

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.

Как считает миллиардер, вина за стагнацию последних лет лежит на банке России.

"Обладая существенными полномочиями, мегарегулятор консолидирует отрасль, формируя, таким образом, вещь в себе", — написал Олег Дерипаска.

Кроме этого, предприниматель не оставил без внимания и политику ЦБ РФ в отношении к рублю. Он полагает, что рассуждать о росте не имеет никакого смысла, когда устойчивости добиваются исключительно для самой устойчивости: без учета реальных потребностей экономики.

Чтобы переломить ситуацию, следует внести изменения в документы, регламентирующие работу регулятора, уверен Дерипаска.

бедность дерипаска центробанк
Актуальная аналитика
Новости Украины
В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту
Силовые структуры
Черные солдаты в армии США во время гражданской войны
Открытия
Рунический камень описал конец света
Последние материалы
В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту
Коронавирус: опасный вирус или очередная "страшилка"?
Госдума не планирует повышать пенсионные взносы
Демарш: Зеленский, находясь в Израиле, не пошел на форум
Черные солдаты в армии США во время гражданской войны
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Под Солнечногорском в мусорном контейнере нашли фрагменты трупа
Рунический камень описал конец света
Агент Кокорина настаивает: футболист никуда не переходит
С 21 февраля на Ямале начнут праздновать День оленевода
Популярное
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия

В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".

Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева появилась на сцене без юбки
Мир. Новости мира
Сотников: Украину, скорее всего, простят за нарушение санкций ООН
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Игорь Буккер Рунический камень описал конец света Игорь Буккер Соломон Соловьев Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны Василий Амирджанов
Комментарии
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
В Польше создан штаб по отслеживанию выступлений Путина в Израиле
ФСБ вычислила "телефонного минера", терроризировавшего страну
Мертвый суперконтинент поглощает воду океанов
Зеленский обвинил Россию в аннексии территорий
ФСБ вычислила "телефонного минера", терроризировавшего страну
National Interest заявил об убойности даже старых российских ракет
Успенская показала фото с Домогаровым
В Польше создан штаб по отслеживанию выступлений Путина в Израиле
Зеленский: война в Донбассе может прекратиться завтра
На Украине анонсировали вторжение в Крым и даже дату назвали
Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году
ФСБ вычислила "телефонного минера", терроризировавшего страну
На Украине анонсировали вторжение в Крым и даже дату назвали
Водонаеву, заявившую о "рожающем быдле", поддержали сами россияне
Выдавливание США из Европы и Ближнего Востока началось
Ласицкене отреагировала на включение в пул тестирования РУСАДА
Елизавета II забрала у Маркл фамильные драгоценности
Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Школьницу заставили пририсовать ногу инвалиду войны
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ