Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в 2020 году может подняться на 20-25%. Как считают в Аналитическом центре при российском правительстве, увеличение цен обусловлено дополнительными затратами компаний на маркировку сигарет и повышением акцизов.
Маркировка табачной продукции стала обязательной с 1 марта прошлого года. Как пояснила журналистам представитель аналитического центра Виктория Павлюшина, производители уже начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix, для этого они установили новое оборудование на предприятиях.
"Мы считаем, что именно маркировка окажет самое значительное влияние на рост цен. Эта мера призвана сократить долю контрафактной продукции на рынке, но в настоящее время удельный вес нелегальных изделий из табака растет", — признала Павлюшина. Как отметила специалист, по результатам 2019 года, доля контрафакта и контрабанды на отечественном рынке достигла 15,6%, что на 7,2% больше, чем в 2018 году.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".