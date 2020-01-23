Цены на сигареты могут вырасти на четверть в 2020 году

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в 2020 году может подняться на 20-25%. Как считают в Аналитическом центре при российском правительстве, увеличение цен обусловлено дополнительными затратами компаний на маркировку сигарет и повышением акцизов.

Маркировка окажет самое значительное влияние на рост цен на табачные изделия

Маркировка табачной продукции стала обязательной с 1 марта прошлого года. Как пояснила журналистам представитель аналитического центра Виктория Павлюшина, производители уже начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix, для этого они установили новое оборудование на предприятиях.