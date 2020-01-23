Кабмин предложил отменить понятие МРОТ

В Министерстве юстиции РФ приступили к работе над законопроектом, который уберет из Гражданского кодекса понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ). Вместо этого "минималка" получит новое определение.

Вместо МРОТ могут ввести конкретные суммы выплат

Как сообщают "Известия", в Минюсте полагают, что МРОТ в последние годы придали "более широкий смысл", поэтому требуются уточнения, чтобы избежать двоякого толкования.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в разнообразных отраслях системы законодательства, в частности, для установления сумм по гражданско-правовым обязательствам", — рассказали представители ведомства.

Отмечается, что Минюст предложил вместо МРОТ использование конкретных сумм выплат.