СМИ обнародовали источники 4,5 триллиона на выполнение задач Путина

Исполнение целей, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребует изменений в казне.

Как напоминают "Известия", ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации задач дополнительно понадобится выделение 4,5 триллиона рублей до 2024 года. Глава правительства дал поручение Министерству финансов и Минтруда в срок до 11 февраля подготовить перечень изменений в бюджет.

Откуда будут взяты деньги на задачи Путина?

При этом 450 миллиардов рублей понадобятся уже в текущем году. Отмечается, что данные расходы покроются свободными остатками, которые накопились на счетах казначейства, а также средствами Резервного фонда правительства.