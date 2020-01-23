Очередная плохая новость для курильщиков: сигареты подорожают на 25%

В 2020 году в России на 20-25% подорожают табачные изделия и электронные сигареты.

К такому выводу пришли аналитики центра при правительстве страны.

"Прогнозируемый рост цен будет вызван увеличением затрат производителей: на маркировку и повышение акцизов",

— написано в подготовленном отчете.

"С 1 марта маркировка табачной продукции станет обязательной. Но уже сейчас на каждой пачке размещается производителем цифровой код Data Matrix. То есть, новое оборудование на заводах уже установлено", — говорит Виктория Павлюшина замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве (цитита ИА "Известия").

По словам аналитика, на рост цен повлияет именно маркировка, но она необходима, поскольку

"снизит долю контрафактного товара на рынке".

К слову, в прошлом году контрафакт табачных изделий составил 15,6% всего рынка в стране, увеличившись на 7,2% по сравнению с 2018 годом.