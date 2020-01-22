Володин: Решетников предпримет многое для роста экономики

Новый руководитель Минэкономразвития Максим Решетников может сделать многое для того, чтобы экономика РФ вышла на темпы роста выше среднемировых. Этим мнением сегодня поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Главной задачей выступает, безусловно, реализация Послания главы государства. Решив задачи, которые Путин обозначил в Послании, мы с вами решим вопросы, которые тревожат граждан. С этой целью следует обеспечить рост экономики темпами на уровне выше среднемировых. Поэтому хочется надеяться, что новый министр экономического развития для этой цели предпримет много мер", — цитирует Володина ТАСС.

Также он добавил, что у Решетникова имеется немалый опыт эффективной работы.