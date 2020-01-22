Крупные банки России снизили ставки по депозитам

В первой декаде текущего года случился обвал процентных ставок по депозитам от крупных банков России. Первым ставки снизил Сбербанк, далее его примеру последовали другие финансовые организации.

Так, размер средней максимальной ставки по вкладам в отечественных банках уменьшился и составил 5,93%. В Банке России пояснили, что таким образом был обновлен 10-летний минимум.

Напомним, средняя ставка рассчитывается на базе различных вкладов по данным, предоставляемым 10 российскими банками — лидерами по объему вкладов. Это Сбербанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, ВТБ и другие.