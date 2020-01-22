В России подсчитали расходы на маткапитал

Расходы бюджета по материнскому капиталу к 2022-2023 году будут находиться на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Результаты этих подсчетов обнародовала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, согласно ее оценкам, в 2020 году траты на эти цели составят примерно 100 миллиардов рублей. Также министр добавила, что речь идет о предварительной оценке, точный объем необходимых денег уточняется совместно с Министерством финансов. Также Голикова сказала, что через несколько лет расходы на эту статью возрастут.