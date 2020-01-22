Новую пенсионную систему могут ввести с 2022 года

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может начать действовать с 2022 года, рассказал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Ранее запуск системы предполагался с 1 января 2021 года, но проект не включили в план законопроектной деятельности правительства на текущий год.

"Предположительно, система заработает 1 января 2022 года", — сказал Швецов на совещании в Госдуме.

Как передает "Коммерсантъ", закончить общественное обсуждение и опубликовать учитывающую его редакцию документа хотят в середине февраля, а на рассмотрение Госдумы он поступит в начале осенней сессии 2020 года.

Что собой представляет ГПП?

Напомним, ГПП представили в октябре 2019 года. В новую систему можно будет переводить средства, накопленные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). По данной схеме россиянам будет доступно формирование своих пенсий через систему негосударственного пенсионного обеспечения при поддержке государства. Участие в этой системе будет добровольным.