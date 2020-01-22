Коллекторов в РФ могут допустить до полноценной работы с задолженностями россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Как сообщает "КоммерсантЪ", в ходе заседания рабочей группы по исполнению механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был создан новый вариант закона о деятельности по возврату долгов граждан. В документ включили отдельную статью по взысканию долгов по оплате за жилое помещение и услуги ЖКХ. Указывается, что досудебный порядок возврата такого рода долгов не сделают обязательным.
Кроме этого, новая версия закона предусматривает создание двух госреестров. В первый будут вносить сведения о профессиональных коллекторских агентствах, во второй — информацию о других компаниях, кроме товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН). Всех их обяжут вести и хранить аудиозаписи бесед и переписок с должниками в течение двух лет.
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