Мигранты перевели из РФ огромные деньги

В 2009–2018 годах отправители вывели из России посредством платежных систем 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).

Объем транзакций в обратном направлении за тот же период составил 28,76 миллиарда (1,26 триллиона), в результате, разница за десятилетний срок превысила 100 миллиардов долларов (или 4,38 триллиона рублей), сообщает Лента.ру.

Денежные потоки сократились за 5 лет

Отмечается, что в последние пять лет разница между финансовыми потоками в обе стороны стала уменьшаться. Если в 2013-м году из нашей страны было выведено 37,2 миллиардов долларов, а в РФ перечислили 6,8 миллиардов, то в 2018 году аналогичные показатели составили 21,8 и 8,6 миллиарда соответственно. Данные по трансграничным переводам Банк России ведет в долларах, в связи с этим рублевые данные посчитали при помощи среднего курса рубля за каждый год.