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На Чукотке с должников взыскали более миллиарда рублей

Экономика

Судебные приставы Чукотки озвучили результаты работы за прошлый год. За этот период было взыскано из двух миллиардов долгов более миллиарда рублей.

"На исполнении у приставов находилось свыше 17300 исполнительных производств на взыскание суммы более 2 млрд рублей. Завершено более 10300 исполнительных листов на сумму, превышающую миллиард рублей", — объяснили в ведомстве.

Взыскателями было получено более 442 млн рублей, в частности, в государственный бюджет поступило более 137,5 млн рублей налогов, примерно 7 млн рублей — в виде штрафов и 16,5 млн исполнительских сборов.

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